Ощущение счастья может снижать риск развития хронических заболеваний, поэтому довольные жизнью люди живут дольше. К такому выводу пришли эксперты из Шанхайского университета Цзяо Тонг. Доступные способы замедлить старение назвало издание The Sun

Профессор Тианге Ван заявил, что наличие терской связи между высоким уровнем стресса и развитием различных заболеваний научно доказана. По его словам, проблемы с психическим здоровьем повышают риск развития, например, патологий сердца или рака молочной железы.

В том числе это объясняется тем, что несчастные люди больше времени проводят перед телевизором, не занимаются спортом, несбалансированно питаются. Также они люди употребляют мало свежих фруктов и сыра, который, по заверениям ученых, способен поднимать настроение.

Исследователи перечислили и основные причины преждевременного старения: курение, неправильное питание, прием некоторых лекарств, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина и давления.

Между тем, поддержание физической формы и активности, а также употребление большего количества фруктов и сыра замедляют старение

По данным издания, чтобы сохранить здоровье и продлить молодость, также следует пить достаточно воды; общаться с близкими и друзьями; есть много фруктов и овощей, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака; отказаться от курения и минимизировать употребление алкоголя; а также достаточно спать.

Ранее геронтолог, гериатр Кирилл Прощаев назвал факторы, которые влияют на скорость старения человеческого организма. По его словам, это зависит от генетики, экологической обстановки, а также от образа жизни и накопленных за жизнь заболеваний.