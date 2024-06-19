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14:09, 19 июня 2024Экономика

Почти все очистительные сооружения в России износились

В Госдуме заявили, что 90 % очистительных сооружений в России износились

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Почти все очистительные сооружения в России изношены. Об этом заявили депутаты Госдумы, передают «Известия».

По словам члена Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, большая часть очистительных сооружений в стране была построена в 60-70-е годы. Сейчас степень изношенности этих конструкций составляет в среднем 80 процентов, а в некоторых регионах — 90 процентов. Депутат Илья Вольфсон добавил, что каждый год обновляется только один-два процента коммунальной инфраструктуры, при том что износ составляет три процента.

В настоящий момент Минстрой работает над строительством и реконструкцией объектов очистных сооружений в рамках нескольких федеральных проектов. Кроме того, власти собираются запустить новый проект по модернизации коммунальной инфраструктуры, бюджет которого составит 4,5 триллиона рублей.

Вольфсон отметил, что благодаря нацпроектам ситуация сдвинулась с мертвой точки, однако федеральные проекты не распространялись на всю страну. По его словам, 4,5 триллиона — большая сумма, но ее хватит только на решение горящих проблем. Для решения ситуации нужно создать условия для повышения инвестиционной привлекательности системы ЖКХ в целом.

Ранее в России предложили ограничить объем ежедневного потребления питьевой воды на каждого человека пятью литрами. Ввести такую меру призвала исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

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