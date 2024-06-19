Раскрыт правильный способ обезопасить себя от разбитого ртутного градусника

Врач Харионовская: ртуть из разбитого градусника нужно поместить в банку с водой

Ртуть из разбитого градусника необходимо поместить в банку с холодной водой, а затем помещение необходимо тщательно проветрить, посоветовала врач-терапевт, нефролог медицинской компании «СберЗдоровье» Евгения Харионовская. Правильный способ обезопасить себя она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Доктор отметила, что, если градусник разбился, нужно освободить помещение от людей и домашних животных, открыть окна и двери на улицу и закрыть двери, ведущие в другие помещения. Тому, кто будет устранять последствие, необходимо надеть перчатки, маску или респиратор и бахилы, поскольку ртуть может прилипнуть к обуви.

Разлившуюся ртуть и осколки градусника врач рекомендовала собрать в банку, заполненную холодной водой, чтобы избежать испарения. При этом специалистка призвала тщательно осмотреть все помещение, так как ртуть, вытекая из термометра, собирается в шарики, которые распадаются на более мелкие капли при ударах о поверхность или встрече с препятствием. В частности, она посоветовала осмотреть пространство за плинтусами и под шкафами.

Собирать ртуть можно на лист бумаги, используя другой лист или кусок картона как скребок. Из труднодоступных мест ртуть можно достать, используя шприц с иглой или пипетку. Чтобы собрать самые мелкие капельки, можно использовать скотч, пластилин или пену для бритья Евгения Харионовская врач-терапевт, нефролог

Врач подчеркнула, что при сборе ртути нельзя пользоваться веником или пылесосом, даже с фильтром, так как горячий воздух только разобьет ртуть на более мелкие капли и усилит ее испарение. Если сбор ртути продолжается долго, необходимо делать паузу каждые 15 минут и дышать свежим воздухом.

«Место разлива ртути рекомендуется обработать раствором марганцовки или хлорной извести, а затем проветривать помещение на протяжении 24 часов. После уборки следует прополоскать рот слабым раствором марганцовки, почистить зубы, выпить активированный уголь и соблюдать повышенный питьевой режим», — рекомендовала врач.

После того как вся ртуть и осколки собраны, пакет или банку с отходами необходимо плотно закрыть и сдать на утилизацию в специальное место, добавила врач. Туда же, по ее слова, стоит сдать контактировавшие со ртутью предметы, которые не могут быть обработаны — шторы, ковер, одежду.

Нельзя утилизировать ртуть, как обычные отходы, в мусоропровод или канализацию, чтобы избежать загрязнения окружающей среды и опасности для жизни окружающих Евгения Харионовская врач-терапевт, нефролог

При этом, как отметила врач, в качестве жидкого наполнителя в стеклянных термометрах может использоваться не только ртуть, но и спирт или галинстан. Если разобьется галинстановый градусник, ничего страшного не произойдет, так как это вещество не испаряется в воздухе и безопасно для человека, поэтому ему можно просто выбросить в мусоропровод. То же самое касается и спиртового градусника, добавила специалистка