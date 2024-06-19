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08:13, 19 июня 2024Экономика

Россиянам назвали реальную цену хорошего пива

«Объединенные пивоварни»: средняя цена на лагер составляет 50-60 рублей за 0,5 л
СюжетРост цен на продукты:

Фото: YesMore Content / Unsplash

Реальная средняя цена бутылки хорошего пива в России составляет 50-60 рублей. Такой диапазон стоимости в интервью РИА Новости назвал президент компании «Объединенные пивоварни» (ОПХ) Ораз Дурдыев.

Он уточнил, что речь идет о самом популярном сорте в России и в мире в целом — лагере. Глава компании отметил при этом, что стоимость не является определяющим фактор качества напитка. «Все пиво, независимо от цены, вкусное и качественное», — заверил Дурдыев. Он также объяснил, что большая часть себестоимости бутылки пива приходится на упаковку, а не на ингредиенты для его приготовления, например, хмель.

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Президент ОПХ добавил, что россияне чаще всего предпочитают немецкий лагер, также пользуются спросом чешские, бельгийские и американские сорта. При этом более востребованным у потребителей становится мексиканское пиво, сказал он.

Ранее Дурдыев заявил, что пиво в России дорожает медленнее прочих продуктов в стране. «На сегодняшний день рост цен на пивоваренную продукцию ниже показателя инфляции: 5 против 7-8 процентов», — подчеркнул он. Резкое повышение стоимости может привести к снижению объема потребления, поэтому производители аккуратно подходят к данному вопросу.

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