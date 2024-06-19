Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:30, 19 июня 2024Силовые структуры

Россиянин поздравил дочь с рождением ребенка и ограбил ее на миллион рублей

В Красноярске мужчина приехал увидеть внука и украл украшений на 1 млн руб.

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Шарыпово, который приехал увидеть внука в дом к родственникам и похитил у них золотые украшения почти на миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, мужчина 1982 года рождения приехал в Красноярск, чтобы поздравить дочь с рождением ребенка. Оставшись в квартире один, он заметил шкатулку с ювелирными украшениями и забрал себе ее содержимое. При этом часть похищенного злоумышленник спрятал под ковриком в багажнике машины, а часть – хранил во внутреннем кармане куртки.

Через несколько дней свекровь дочери позвонила мужчине и сказала, что подала заявление в полицию. Мужчина испугался и выкинул часть украшений в парк, а когда одумался и вернулся за ними, обнаружил, что их нет. Общий ущерб от его действий составил около 900 тысяч рублей. Уголовное дело по части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ передано в суд, сам фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Ленинский районный суд Перми огласил приговор в отношении бывшего священника Кудымкарской епархии РПЦ Николая Вернигора, который похитил 23 миллиона рублей у епископа и епархии. Его приговорили к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и возмещением в пользу потерпевших 15 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВСУ захотел стать гражданином России. За какие заслуги ему готовятся выдать паспорт?

      Октокоптер ВСУ атаковал жилой дом в регионе России

      В МИД России рассказали о подготовке резолюции по борьбе с неоколониализмом

      Россиянин домогался 10-летней школьницы в лифте и получил семь лет колонии

      Ким Чен Ын заявил о новом этапе отношений с Россией

      В Белгородской области объявили ракетную опасность

      Российские атомные подлодки провели пуски крылатых ракет в Баренцевом море

      Москвичам пообещали погоду холоднее нормы

      Мужчины и женщины перечислили самые захватывающие сексуальные опыты

      Россиянин поздравил дочь с рождением ребенка и ограбил ее на миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше