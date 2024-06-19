Россиянин поздравил дочь с рождением ребенка и ограбил ее на миллион рублей

В Красноярске мужчина приехал увидеть внука и украл украшений на 1 млн руб.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Шарыпово, который приехал увидеть внука в дом к родственникам и похитил у них золотые украшения почти на миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, мужчина 1982 года рождения приехал в Красноярск, чтобы поздравить дочь с рождением ребенка. Оставшись в квартире один, он заметил шкатулку с ювелирными украшениями и забрал себе ее содержимое. При этом часть похищенного злоумышленник спрятал под ковриком в багажнике машины, а часть – хранил во внутреннем кармане куртки.

Через несколько дней свекровь дочери позвонила мужчине и сказала, что подала заявление в полицию. Мужчина испугался и выкинул часть украшений в парк, а когда одумался и вернулся за ними, обнаружил, что их нет. Общий ущерб от его действий составил около 900 тысяч рублей. Уголовное дело по части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ передано в суд, сам фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Ленинский районный суд Перми огласил приговор в отношении бывшего священника Кудымкарской епархии РПЦ Николая Вернигора, который похитил 23 миллиона рублей у епископа и епархии. Его приговорили к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и возмещением в пользу потерпевших 15 миллионов рублей.