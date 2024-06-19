Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:40, 19 июня 2024Силовые структуры

Российский военный дважды не явился на службу и получил девять лет колонии

Суд в Барнауле дал 9 лет военному Китаеву за самоволку и похищение 160 тыс руб.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы военнослужащего Вадима Китаева, который дважды не явился на службу в установленное время и похитил 160 тысяч рублей у знакомых ему людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Военный будет отбывать наказание в колонии общего режима и выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

По данным следствия, Китаев, желая временно уклониться от прохождения службы и отдохнуть от исполнения обязанностей, не явился на службу 8 июня 2023 года. Спустя два месяца он прибыл в отдел полиции, но уже через неделю вновь не явился в воинскую часть. Его задержали 25 ноября. Позже выяснилось, что во время самоволки военный с целью личного обогащения перевел со счета отца на свой банковский счет 100 тысяч рублей, используя мобильное приложение, и похитил 60 тысяч рублей у знакомого, находясь в его съемной квартире.

Ранее суд во Владивостоке вынес приговор американскому военнослужащему Гордону Блэку, признав его виновным в угрозе убийством и краже. Ему назначили наказание в виде 3 лет и 9 месяцев колонии общего режима.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВСУ захотел стать гражданином России. За какие заслуги ему готовятся выдать паспорт?

      Октокоптер ВСУ атаковал жилой дом в регионе России

      В МИД России рассказали о подготовке резолюции по борьбе с неоколониализмом

      Россиянин домогался 10-летней школьницы в лифте и получил семь лет колонии

      Ким Чен Ын заявил о новом этапе отношений с Россией

      В Белгородской области объявили ракетную опасность

      Российские атомные подлодки провели пуски крылатых ракет в Баренцевом море

      Москвичам пообещали погоду холоднее нормы

      Мужчины и женщины перечислили самые захватывающие сексуальные опыты

      Россиянин поздравил дочь с рождением ребенка и ограбил ее на миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше