Российский военный дважды не явился на службу и получил девять лет колонии

Суд в Барнауле дал 9 лет военному Китаеву за самоволку и похищение 160 тыс руб.

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы военнослужащего Вадима Китаева, который дважды не явился на службу в установленное время и похитил 160 тысяч рублей у знакомых ему людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Военный будет отбывать наказание в колонии общего режима и выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

По данным следствия, Китаев, желая временно уклониться от прохождения службы и отдохнуть от исполнения обязанностей, не явился на службу 8 июня 2023 года. Спустя два месяца он прибыл в отдел полиции, но уже через неделю вновь не явился в воинскую часть. Его задержали 25 ноября. Позже выяснилось, что во время самоволки военный с целью личного обогащения перевел со счета отца на свой банковский счет 100 тысяч рублей, используя мобильное приложение, и похитил 60 тысяч рублей у знакомого, находясь в его съемной квартире.

Ранее суд во Владивостоке вынес приговор американскому военнослужащему Гордону Блэку, признав его виновным в угрозе убийством и краже. Ему назначили наказание в виде 3 лет и 9 месяцев колонии общего режима.