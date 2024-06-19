Семью отравила мебель в новой квартире

Семья из Сингапура переехала в новую квартиру и едва не распрощалась с жизнью

Семья из Сингапура едва не распрощалась с жизнью, после того как переехала в новую квартиру. Об этом пишет AsiaOne,

52-летний Сунхун Цзюнь купил квартиру площадью почти 500 квадратных метров в 2023 году и нанял компанию, которая должна была полностью отремонтировать и меблировать помещения. 13 марта 2024 года семья Цзюня въехала в квартиру, однако его восьмилетняя дочь в тот же день стала жаловаться на сухость в глазах и боль в горле. Вскоре те же симптомы появились и у родителей. Жена Цзюня потеряла голос на две недели, и врач предположил, что причиной болезни мог стать формальдегид, чьи пары отравили женщину.

Этот бесцветный химикат содержится в клеях, композитной древесине и краске, которые используются при изготовлении мебели, например шкафов. Высокий уровень формальдегида может вызвать раздражение кожи, горла, легких и глаз, а длительное воздействие — потенциально привести к раку.

После визита к врачу Цзюнь сообщил о проблемах компании, которая 2 апреля направила к нему домой сотрудника для проведения тестов на формальдегид. Оказалось, что норма содержания формальдегида была превышена почти во всех предметах интерьера, в некоторых — почти в 60 раз.

После этого компания дважды провела процедуры по удалению формальдегида, но это не решило проблему. Цзюню с семьей предложили временно выехать из квартиры, однако предложенная сумма компенсации и временное жилье его не устроило. Переговоры зашли в тупик, и в конце апреля представители компании перестали отвечать на письма Цзюня.

В июне владелец жилья вывез из квартиры всю мебель и отправил компании предупреждение о намерении обратиться в суд, В ответ он получил предложение о денежной компенсации и дополнительной очистке квартиры, но счел сумму неадекватной причиненному ущербу. Цзюнь принял решение судиться с компанией из-за предоставления некачественных услуг.

Ранее сообщалось, что жительница Британии убиралась в квартире перед переездом и случайно создала смертельно опасный газ. Женщина едва не отравилась.