Сообщение об эвакуации чиновников из Шебекино оказалось недостоверным

Сообщение об эвакуации чиновников и их семей из Шебекино оказалось недостоверным

Распространившаяся в сети информация о том, что власти Шебекино Белгородской области распорядились эвакуировать чиновников, оказалась недостоверным.

Было опубликовано фото якобы распоряжения главы администрации муниципалитета Владимира Жданова. Он обязал ведомства до 19 июня предоставить данные о числе сотрудников и членов их семей для эвакуации в первую очередь. До 21 июня Жданов поручил подготовить необходимое количество автобусов для организации возможной эвакуации.

В тексе документа допущена орфографическая ошибка — Жданов указан как глава администрации Шебекенского городского округа, через «е».

Ответственным за исполнение данного распоряжения назначен замглавы администрации, председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ Александр Ищенко. Во-первых, его фамилия указана неправильно — фамилии, заканчивающиеся на -енко и -ко не склоняются. Во-вторых, он уже не работает в местной администрации.

Фейковые данные об эвакуации жителей на фоне массированных обстрелов Шебекино появляются регулярно. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже опровергал такие сообщения.

Информация не получила широкого распространения в российских СМИ, региональные издания выпустили материалы с ее опровержением — БЕЛ.RU, Go31.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».