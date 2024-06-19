Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:52, 19 июня 2024Мир

США захотели сокрушить Китай роем дронов-камикадзе с искусственным интеллектом

The Intercept: Пентагон планирует сокрушить Китай роем самоуправляемых дронов

Фото: U.S. Marine Corps / Sgt. Eric D. Warren / Reuters

Обеспокоенные потенциальным противостоянием с Пекином США разрабатывают способы победить в конфликте с превосходящей по численности Народно-освободительной армией Китая, сообщает The Intercept. Так, в Пентагоне захотели сокрушить КНР с помощью роя недорогих самоуправляемых дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.

В 2023 года Минобороны США представило программу Replicator, инициативу по развертыванию тысяч автономных систем во всех областях: в виде самопилотируемых кораблей, самолетов-роботов и роев дронов-камикадзе. Самолеты-роботы ознаменуют собой отход от «устаревших» беспилотников, которые, как утверждают в ведомстве, стали «перепроектированными» и «трудоемкими» в производстве.

При этом специалисты выражают опасения, что массовое производство дешевых и опасных роботов и дронов может привести к тяжелым последствиям для мирных жителей.

Ранее в США обеспокоились сближением России и Китая. В администрации президента США Джо Байдена растет убежденность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин изменил отношение к конфликту между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прибыл в Пхеньян. Как на Западе отреагировали на визит российского лидера в Северную Корею?

      Россияне занялись сексом на борту самолета на глазах у пассажиров

      США захотели сокрушить Китай роем дронов-камикадзе с искусственным интеллектом

      Армения и Турция договорились наладить отношения

      Модель с двумя вагинами рассказала о повседневных проблемах

      В Британии высказались о сроках завершения спецоперации на Украине

      Обвиняемым в убийстве Моторолы запросили максимальные сроки

      Готовящаяся к председательству в Совете ЕС страна не сочла приоритетом поддержку Украины

      Сестра унесенной в штормовое море россиянки рассказала о произошедшем

      В США предположили цель визита Путина в Северную Корею

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше