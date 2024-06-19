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21:54, 19 июня 2024Экономика

Стало известно о сговоре по ценам на бензин и дизтопливо в ХМАО

ФАС установила сговор по ценам на бензин и дизтопливо в ХМАО

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ханты-Мансийское управление ФАС подозревает в сговоре две топливные компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Установлено, что ООО «Юганскнефтепродукт» и ООО «Нефтепродуктсервис» одновременно увеличили и в течение нескольких месяцев поддерживали цены на АИ-92, АИ-95 и дизтопливо на АЗС в нескольких районах. При этом экономические обоснования отсутствовали, подчеркнули в ФАС.

По данным Росстата, производство бензина в первые четыре месяца 2024 года снизилось в РФ по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 1,7 процента, до 14,4 миллиона тонн. При этом, по словам первого замминистра энергетики Павла Сорокина, к 2028 году выпуск бензина в стране может значительно вырасти.

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      Юлия Мискевич
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