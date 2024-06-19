Стало известно об отмене концертов певицы Бьянки в Германии

Бьянка заявила, что отменила концерты в Германии из-за поведения организаторов

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, рассказала, что решила отменить три концерта в Германии. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Причиной стало пренебрежительное отношение со стороны организаторов к артистке и ее команде. По ее словам, они не смогли выполнить требования райдера.

«Это крайне непрофессионально, когда заказчик не может забронировать элементарно стыковочный рейс для оптимального перелета, предоставляя самые дешевые авиабилеты на 14 часов без откидной спинки и питания на борту», — сказала она, добавив, что после перелета ей и коллективу предоставили маленький номер в двухзвездочном отеле.

В результате случившегося у Липницкой случились нервные срывы и паническая атака. «По итогу последнего полета, который продлился 25 часов, мне даже не принесли извинения и не вернули деньги за билеты, которые я вынуждена была покупать за свой счет всему составу самостоятельно, чтобы вернуться в Москву», — отметила певица.

Ранее Бьянка раскрыла причину, по которой отказывалась от концертов. По словам артистки, она неоднократно отказывалась от выступлений из-за панических атак.