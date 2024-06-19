Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:35, 19 июня 2024Культура

Стало известно об отмене концертов певицы Бьянки в Германии

Бьянка заявила, что отменила концерты в Германии из-за поведения организаторов
Бьянка

Бьянка. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, рассказала, что решила отменить три концерта в Германии. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Причиной стало пренебрежительное отношение со стороны организаторов к артистке и ее команде. По ее словам, они не смогли выполнить требования райдера.

«Это крайне непрофессионально, когда заказчик не может забронировать элементарно стыковочный рейс для оптимального перелета, предоставляя самые дешевые авиабилеты на 14 часов без откидной спинки и питания на борту», — сказала она, добавив, что после перелета ей и коллективу предоставили маленький номер в двухзвездочном отеле.

В результате случившегося у Липницкой случились нервные срывы и паническая атака. «По итогу последнего полета, который продлился 25 часов, мне даже не принесли извинения и не вернули деньги за билеты, которые я вынуждена была покупать за свой счет всему составу самостоятельно, чтобы вернуться в Москву», — отметила певица.

Ранее Бьянка раскрыла причину, по которой отказывалась от концертов. По словам артистки, она неоднократно отказывалась от выступлений из-за панических атак.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Встреча Путина и Ким Чен Ына вызвала ажиотаж на Западе. Чем сотрудничество России и Северной Кореи пугает мир?

      В российском городе предложили арендовать БДСМ-квартиру в стиле «Барби»

      Теннисистка Серена Уильямс раскрыла секрет стройности после родов

      Тигр бросился на посетителей национального парка и попал на видео

      Юрист Сафонова рассказал об уровне зарплаты российского вратаря в ПСЖ

      В Польше предложили заминировать границу с Россией

      Взрыв прогремел в Харькове

      Стали известны последние слова унесенной в штормовое море россиянки

      Стало известно об отмене концертов певицы Бьянки в Германии

      Городские службы предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше