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18:30, 19 июня 2024Экономика

ЦБ раскрыл причины ускорения роста цен в России

ЦБ: драйверами роста цен в России выступили туризм и пассажирский транспорт

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

На ускорение темпов роста цен в России в мае во многом повлияла динамика стоимости услуг в сферах туризма и пассажирского транспорта. Об этом сообщается в отчете Центробанка (ЦБ).

В вышеуказанных отраслях цены поднялись заметнее всего по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, на усиление инфляционного давления оказало влияние замедление темпов снижения стоимости плодоовощной продукции, уточнили в регуляторе.

На этом фоне потребительские цены в России в мае выросли на 0,74 процента против 0,5 процента в апреле. Месячные темпы прироста стоимости товаров и услуг (с учетом сезонного фактора) в стране увеличились на 10,6 процента. Годовая инфляция за этот период времени увеличилась до 8,3 процента, хотя в апреле составляла 7,84 процента. Подобная динамика, как отметили в ЦБ, не позволит совету директоров перейти к ослаблению денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что текущая инфляция в России превышает действующий прогноз властей. Если темпы роста потребительских цен в стране начнут снижаться, в ведомстве скорректируют прогноз во второй половине 2024 года. До осени Минфин будет ориентироваться на действующую оценку в 5,1 процента.

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