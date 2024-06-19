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15:42, 19 июня 2024Экономика

Силуанов назвал условия изменения прогноза по инфляции

Силуанов: прогноз по инфляции изменят в случае ее снижения осенью 2024-го

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Если во втором полугодии 2024 года инфляция начнет снижаться, то Минфин России скорректирует прогноз по ее динамике. Это допустил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании в Госдуме, его цитирует ТАСС.

Сейчас инфляция почти дошла до восьми процентов — выше нынешнего прогноза. В Министерстве экономического развития полагают, что во втором полугодии она начнет снижаться. Если ожидания сбудутся, Минфин осенью 2024 года изменит прогноз по инфляции и предложит корректировку бюджета. До тех пор он ориентируется на прогнозы в 5,1 процента.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Силуанов обещал, что во втором полугодии 2024 года инфляция в России точно начнет замедляться. В свою очередь председатель Банка России Эльвира Набиуллина вновь назвала цель регулятора — довести инфляцию до четырех процентов.

В марте Силуанов оценил меры по борьбе с инфляцией, отметив, что они уже дают положительный результат.

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