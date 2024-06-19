Устроенный двумя россиянами теракт попал на видео

ФСБ публикует видео поджога здания в Магадане, который совершили двое жителей

УФСБ России по Магаданской области публикует видео поджога здания в Магадане, который совершили двое жителей. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На видео видно, как пара ночью идет по улице в солнечных очках, капюшонах и шапках, скрывая лица. На пути к нужному зданию они перелезают через забор. Далее женщина и мужчина поджигают бутылку с зажигательной смесью и бросают ее в здание. В помещении начинается пожар, а они убегают.

Ранее сообщалось, что поджигателями оказались россияне 1988 и 2003 годов рождения. Их признали виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 («Совершение террористического акта путем поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба») УК РФ. Один из них получил 12,5 года колонии общего режима, а второй — 13 лет колонии строгого режима.