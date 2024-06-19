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14:50, 19 июня 2024Экономика

В ЦБ заявили о росте популярности кредитных карт в России

ЦБ: кредитными картами в 2023 году владели 45 процентов россиян

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

По итогам 2023 года кредитными картами в России владели в общей сложности 45 процентов граждан, за 12 месяцев этот показатель вырос на 4 процентных пункта. О росте популярности этого вида банковских продуктов сообщается в докладе Центробанка (ЦБ).

Для сравнения, в 2022 году кредитками владел 41 процент россиян. По итогам прошлого года также выросла популярность виртуальных дебетовых карт. В 2023-м ими владели в общей сложности 42 процента граждан, хотя в 2022-м показатель находился на отметке в 33 процента. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос на 9 процентных пунктов, уточнили в регуляторе.

При этом для проведения расчетов граждане чаще всего предпочитают использовать дебетовые карты (75 процентов). Большой популярностью у россиян также пользуются мобильные переводы и онлайн-банки (48 процентов). В свою очередь, пользуются кредитками для этих целей только 29 процентов граждан, заключили в ЦБ.

Ранее в Объединенном бюро кредитных историй (ОБКИ) сообщили о росте выдач кредитных карт в России на 20 процентов по итогам февраля 2024 года. За последний месяц зимы показатель достиг уровня в 2,28 миллиона штук. При этом, как подчеркнули в организации, объемы выдач кредиток в стране растут второй месяц подряд. В январе показатель увеличился на 9 процентов в годовом выражении и составил 1,99 миллиона подобных банковских карт.

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