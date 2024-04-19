В России резко выросли выдачи кредиток

ОБКИ: выдачи кредитных карт в России выросли на 20 процентов в феврале

По итогам февраля 2024 года объемы выдач кредитных карт в России выросли на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 2,28 миллиона штук. О резком увеличении числа банковских одобрений сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Объединенного бюро кредитных историй (ОБКИ).

В 2024 году объемы выдач кредиток в стране растут второй месяц подряд. Так, в январе банки одобрили в общей сложности 1,99 миллиона новых карт россиянам, что на 9 процентов больше в сравнении с тем же периодом 2023 года.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов связал подобную динамику с большим удобством кредитных карт в сравнении с обычными потребительскими займами. У большинства таких банковских продуктов есть продолжительный льготный период без начисления процентов. «Это особенно актуально в условиях резкого роста кредитных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ», — пояснил эксперт.

В свою очередь, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин связал рост выдач кредитных карт с выгодой банков. Финансовые организации, как отметил аналитик, получают весомые доходы от процентов и комиссий по такого рода продуктам. В то же время замглавы Банковского института развития Юлия Макаренко сочла подобную тенденцию весьма тревожной, так как она свидетельствует о том, что обычные потребительские займы становятся менее доступными для граждан, а заработанных населением денег не хватает, чтобы сводить концы с концами.

Ранее о выгоде банков от массовых выдач кредитных карт заявлял и старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. Он назвал кредитки самым простым и доступным финансовым инструментом для населения, что во многом объясняет высокий спрос граждан на них. Такие карты оформляются быстрее, чем обычные потребительские кредиты, а для их одобрений нежно меньшее число документов.