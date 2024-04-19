Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 19 апреля 2024Экономика

В России резко выросли выдачи кредиток

ОБКИ: выдачи кредитных карт в России выросли на 20 процентов в феврале

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам февраля 2024 года объемы выдач кредитных карт в России выросли на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 2,28 миллиона штук. О резком увеличении числа банковских одобрений сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Объединенного бюро кредитных историй (ОБКИ).

В 2024 году объемы выдач кредиток в стране растут второй месяц подряд. Так, в январе банки одобрили в общей сложности 1,99 миллиона новых карт россиянам, что на 9 процентов больше в сравнении с тем же периодом 2023 года.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов связал подобную динамику с большим удобством кредитных карт в сравнении с обычными потребительскими займами. У большинства таких банковских продуктов есть продолжительный льготный период без начисления процентов. «Это особенно актуально в условиях резкого роста кредитных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ», — пояснил эксперт.

Материалы по теме:
Прожиточный минимум в России в 2024 году. Таблица по регионам
Прожиточный минимум в России в 2024 году.Таблица по регионам
18 марта 2024
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024

В свою очередь, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин связал рост выдач кредитных карт с выгодой банков. Финансовые организации, как отметил аналитик, получают весомые доходы от процентов и комиссий по такого рода продуктам. В то же время замглавы Банковского института развития Юлия Макаренко сочла подобную тенденцию весьма тревожной, так как она свидетельствует о том, что обычные потребительские займы становятся менее доступными для граждан, а заработанных населением денег не хватает, чтобы сводить концы с концами.

Ранее о выгоде банков от массовых выдач кредитных карт заявлял и старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. Он назвал кредитки самым простым и доступным финансовым инструментом для населения, что во многом объясняет высокий спрос граждан на них. Такие карты оформляются быстрее, чем обычные потребительские кредиты, а для их одобрений нежно меньшее число документов.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Российский военный самолет упал на Ставрополье, один член экипажа пропал. Что стало причиной крушения?

      В России резко выросли выдачи кредиток

      В новогодние праздники россиянин напал на фармацевта и будет осужден

      Израиль оценил эффективность ответных ударов по Ирану

      Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона НХЛ

      Губернатор заявил об эвакуации третьего летчика упавшего на Ставрополье Ту-22М3

      Израиль предупреждал США о планах нанести ответный удар по Ирану

      Появились кадры со звуками взрывов и сиреной в Белгороде

      В российских кинотеатрах после угроз прокатчиков исчезли пиратские фильмы

      В США раскрыли цель удара Израиля по Ирану

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше