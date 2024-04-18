Названа причина массового одобрения кредитных карт

Эксперт Сироткин: банки массово выдают кредитные карты и зарабатывают на этом

Банки массово одобряют выдачу кредитных карт россиянам, так как стремятся заработать на самом простом и доступном финансовом инструменте для населения. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

На оформление кредита наличными гражданину необходимо подать целый пакет документов и дождаться одобрения банка. Кредитки же оформляются быстрее, и пользоваться ими гораздо проще, отметил финансист. При этом в отличие от традиционных кредитов стоимость заемных средств по ним гораздо выше из-за разницы в процентных ставках, добавил он. Сироткин назвал кредитные карты дорогими кредитами на небольшие суммы.

«Банки стимулируют выдачу кредитных карт еще и потому, что они умудряются зарабатывать даже в том случае, если заемщик не выходит за рамки льготного периода — так называемого грейс-периода, в течение которого не начисляются проценты по кредитной карте», — заявил эксперт. Банки получают вознаграждение за каждую операцию — в этом причина того, что они подталкивают клиентов к тратам, подчеркнул он.

Кредитные организации устанавливают тарифы за пользование картой таким образом, что держателю необходимо расходовать определенный объем средств по ней в месяц, чтобы не платить за обслуживание, добавил финансист. «Тем самым банки стимулируют клиентов использовать этот финансовый инструмент и минимально на них зарабатывать. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него "три шкуры"», отметил он.

Еще одной причиной роста выдачи кредитных карт Сироткин назвал тот факт, что многим гражданам регулярно не хватает денег до зарплаты. Вместо займов в МФО они решают эту проблему с помощью кредиток, а после получения зарплаты гасят задолженность, рассказал он.

Ранее группа сенаторов и депутатов во главе с Максимом Топилиным и Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, призванный ужесточить требования к рекламе кредитов и займов. По действующему закону «О рекламе» обязательно размещение в рекламе диапазона его полной стоимости при указании ставки по кредиту, а также всех условий, определяющих его полную стоимость, однако такая информация часто публикуется мелким, нечитаемым шрифтом. Это мешает восприятию потребителя и вводит его в заблуждение, отметили парламентарии.