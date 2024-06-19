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12:32, 19 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ призвали снизить средний возраст штурмовиков

Комбат ВСУ Кухарчук: штурмовиками должны быть мужчины до 30 лет

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Штурмовиками в Вооруженных силах Украины (ВСУ) должны быть мужчины до 30 лет, потому что солдаты после 45-50 лет не могут эффективно нести службу. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии Дмитрий Кухарчук.

«У нас некоторые в 45 выглядят на 70. Человек после 45-50 лет рассыпается на Украине. Мужчины рассыпаются», — заявил комбат.

Он призвал снизить средний возраст бойца ВСУ до 32 лет, а бойца штурмовой бригады — до 30 лет. По его словам, только так украинская армия начнет воевать эффективно.

Ранее в Верховной Раде рассказали о необходимости вновь понизить мобилизационный возраст. По словам нардепа Романа Лозинского, понижение планки до 25 лет было не последним.

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      Глеб Палехов
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