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13:01, 19 июня 2024Россия

Водитель легкового автомобиля пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель легкового автомобиля
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Telegram-канал Алексея Смирнова

В Курской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщил врио главы приграничного российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что Украина атаковала поселок Теткино Глушковского района.

«Украинский коптер атаковал легковой автомобиль, в котором находился местный житель. После взрыва водитель получил осколочные ранения», — написал чиновник.

На данный момент раненого доставляют в Глушковскую районную больницу, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.

Утром в среду, 19 июня, октокоптер ВСУ атаковал жилой дом в поселке Теткино. Никто не пострадал. На опубликованных кадрах последствий удара видна горящая изнутри постройка. На месте происшествия работают оперативные службы.

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      Никита Абрамов
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