Водитель легкового автомобиля пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель легкового автомобиля

В Курской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщил врио главы приграничного российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что Украина атаковала поселок Теткино Глушковского района.

«Украинский коптер атаковал легковой автомобиль, в котором находился местный житель. После взрыва водитель получил осколочные ранения», — написал чиновник.

На данный момент раненого доставляют в Глушковскую районную больницу, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.

Утром в среду, 19 июня, октокоптер ВСУ атаковал жилой дом в поселке Теткино. Никто не пострадал. На опубликованных кадрах последствий удара видна горящая изнутри постройка. На месте происшествия работают оперативные службы.