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23:14, 19 июня 2024Россия

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли три населенных пункта Шебекинского г.о.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три населенных пункта Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попали город Шебекино, а также села Новая Таволжанка и Муром. В результате пострадали коммерческие предприятия и жилые дома.

«В селе Новая Таволжанка в результате обстрела выбиты окна и посечена кровля частного дома. Имеются повреждения на линии электропередачи, временно без света остаются абоненты сел Шамино, Коровино, частично сел Муром и Новая Таволжанка», — написал Гладков.

Ранее ВСУ атаковали село Березовка Борисовского района. В результате пострадала жительница российского села. У нее диагностировали черепно-мозговую травму. Женщину госпитализировали.

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      Евгений Силаев
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