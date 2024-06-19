ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли три населенных пункта Шебекинского г.о.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три населенных пункта Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попали город Шебекино, а также села Новая Таволжанка и Муром. В результате пострадали коммерческие предприятия и жилые дома.

«В селе Новая Таволжанка в результате обстрела выбиты окна и посечена кровля частного дома. Имеются повреждения на линии электропередачи, временно без света остаются абоненты сел Шамино, Коровино, частично сел Муром и Новая Таволжанка», — написал Гладков.

Ранее ВСУ атаковали село Березовка Борисовского района. В результате пострадала жительница российского села. У нее диагностировали черепно-мозговую травму. Женщину госпитализировали.