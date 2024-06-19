ВСУ атаковали российское село

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали село Березовка Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Березовка Борисовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате прямого прилета боеприпаса на территории частного домовладения повреждены надворные постройки, в жилом доме выбиты окна, посечены кровля и фасад», — написал Гладков.

По его словам, в результате пострадала жительница российского села. У нее диагностировали черепно-мозговую травму. Женщину госпитализировали.

В этот же день ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня. «Различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и дворовые постройки», — пояснил Гладков.