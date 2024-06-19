Зеленский подписал закон о штрафах за оскорбления сексуального характера в интернете

Зеленский подписал закон о штрафах за оскорбления сексуального характера в сети

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий штрафы за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера в интернете, передает издание «Страна.ua».

Закон вводит новые статьи в Кодекс Украины об административных правонарушениях о совершении насилия по признаку пола, сексуальном притязании и «неисполнении срочного запретительного предписания или несообщении о месте временного пребывания в случае вынесения такого предписания».

Сообщается, что под сексуальным притязанием подразумевается «умышленное совершение против желания личности оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально».

Издание отметило, что за оскорбительный комментарий сексуального характера можно будет получить штраф от 1360 до 2720 гривен (от 2,5 тысячи до 5,5 тысячи рублей), общественные или исправительные работы.

17 мая Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию некоторых категорий заключенных. Закон предусматривает обязательное согласие на службу не только самих осужденных, но и командиров частей, где создадут отдельные спецподразделения из таких новобранцев.