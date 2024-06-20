ФСБ задержала бывших сотрудников «Вектора» по подозрению в хищениях

В Новосибирске ФСБ задержала бывших сотрудников «Вектора» из-за хищений

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двоих бывших работников государственного центра вирусологии «Вектор». Об этом сообщает ТАСС.

Их подозревают в хищении более шести миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Скоро суд изберет им меру пресечения.

По версии следствия, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра в 2013 году организовал схему мошенничества с перезаключением контрактов по заниженной стоимости. Соглашения на оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III-IV классов опасности для последующего обезвреживания в «Векторе» заключались с частными компаниями. При этом сбор опасных отходов должны были осуществлять индивидуальные предприниматели (ИП), которые были родственниками подозреваемого. В реальности это делали сотрудники центра, однако оплата перечислялась через фиктивные ИП на счета подозреваемого и его родственников.

Мужчина также подозревается в получении взятки за оказание содействия в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов. Его работавшая ранее в центре жена, на которую было оформлено одно из ИП, подозревается в посредничестве в получении взятки.

Ранее правоохранительные органы пресекли преступную деятельность организованной преступной группы (ОПГ), похитившей у государства 60 квартир в Москве, в результате чего городу был причинен ущерб в размере 250 миллионов рублей.