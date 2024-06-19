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15:49, 19 июня 2024Силовые структуры

Трое мошенников похитили у государства 60 квартир в Москве

СК: члены ОПГ похитили у государства 60 квартир, ущерб составил 250 млн рублей

Фото: Elena / Pixabay

Правоохранительные органы пресекли преступную деятельность организованной преступной группы (ОПГ), похитившей у государства 60 квартир в Москве, в результате чего городу был причинен ущерб в размере 250 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Оперативниками ФСБ и МВД задержали и доставили к следователям свыше 40 человек, среди них организаторы и участники группировки. Силовики провели более 40 обысков в домах и на рабочих местах подозреваемых. Возбуждено четыре уголовных дела по статьям 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») и 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем»).

По данным следствия, трое лидеров ОПГ разработали криминальную схему хищения недвижимости, находящейся в собственности правительства Москвы, с использованием поддельных документов на имя умерших жильцов. Преступная деятельность охватывает период с 2010-го по 2024 год. Мошенникам помогали сотрудники правоохранительных органов и работники госучреждений, которые предоставляли данные о муниципальном жилье. Эту информацию члены ОПГ использовали для изготовления подложных документов, которые предоставлялись ими в госорганы, суды и нотариусам. В результате введенные в заблуждение сотрудники департамента городского имущества Москвы заключали с подозреваемыми договоры передачи жилых помещений, на основании чего члены ОПГ переоформляли квартиры из государственной в частную собственность.

13 июня сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов вскрыли в России масштабную схему хищения пенсий, социальных выплат и ипотечных взносов. Аферисты действовали в составе «этнической межрегиональной организованной группы». Ущерб государству от деятельности организованной группы составил один миллиард рублей.

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      Любовь Ширижик
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