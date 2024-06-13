В России вскрыли масштабную схему хищения на миллиард рублей. Аферисты получали поддельные документы из Европы

В РФ выявили хищение миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам ЕС

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли в России масштабную схему хищения пенсий, социальных выплат и ипотечных взносов, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ). Аферисты действовали в составе «этнической межрегиональной организованной группы».

1 миллиард рублей составил ущерб государству от деятельности организованной группы

Сотрудники ФСБ, МВД при силовой поддержке Росгвардии обнаружили и пресекли действия злоумышленников после того, как установили на территории нескольких регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ряд случаев назначения пенсий и социальных выплат по поддельным документам из Европы.

В частности, преступники использовали свидетельства о рождении и смерти, якобы выданные органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих государствах. Средства похищались из Социального фонда России и государственного унитарного предприятия (ГУП) «Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия».

Кроме того, правоохранители обнаружили подложные договоры ипотечного займа.

Для хищения бюджетных денежных средств члены организованной группы предоставляли подложные договоры ипотечного займа, якобы заключенные между ГУП и физическими лицами Центр общественных связей ФСБ

В ЦОС добавили, что на основе поддельных документов на расчетные счета ГУП поступали средства, которые впоследствии обналичивались членами преступной организованной группы.

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В состав преступной группы входили чиновники и жители Ингушетии

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, в преступной схеме по хищению денежных средств на Северном Кавказе участвовали чиновники, жители Ингушетии, а также неустановленные лица. В период с 2019 по 2022 год они самостоятельно подготавливали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и документы о займе между ГУП и покупателями данного имущества.

Силовики провели 15 обысков по местам жительства и работы подозреваемых в причастности к мошеннической схеме. Сотрудники Росгвардии изъяли документы, а также другие вещественное доказательства. Задержания подозреваемых по делу о хищении в Ингушетии более миллиарда рублей попали на видео.

Известно, что двоим фигурантам избрали меру пресечения в виде нахождения под стражей, а третья фигурантка находится под домашним арестом. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Карачаево-Черкесии задержали чиновников за хищение 60 миллионов рублей

11 июня в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) задержали организованную преступную группировку (ОПГ), состоящую из высокопоставленных чиновников и силовиков. Задержанных заподозрили в хищении целевых субсидий, выделенных в рамках государственной программы на развитие сельского хозяйства региона. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Согласно предварительным данным, общий ущерб государству составил 60 миллионов рублей.

В домах подозреваемых силовики провели обыски. Правоохранители обнаружили несколько пар люксовых наручных часов, позолоченное огнестрельное оружие, мобильные телефоны, ювелирные украшения и три миллиона рублей наличными.

При этом к хищению миллионов могут быть причастны бывший первый вице-премьер правительства КЧР, советник главы республики Эльдар Байчоров, глава отдела экономической безопасности МВД республики подполковник Темирлан Байкулов и сотрудники Министерства сельского хозяйства КЧР.