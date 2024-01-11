Умер осужденный за хищения на космодроме Восточный. Бизнесмена жестоко избили, а перед смертью он мог сойти с ума

Фигурант дела о хищениях на Восточном Волкодав умер после драки в СИЗО «Медведь»

Один из главных фигурантов уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергей Волкодав умер после жестокого избиения в СИЗО №4 «Медведь». В декабре прошлого года на него напали сокамерники, после чего Волкодав попал в больницу, где в четверг, 11 января, скончался из-за несовместимой с жизнью травмы.

В больнице ему диагностировали субарахноидальную гематому с кровоизлиянием. Врачи почти две недели пытались спасти жизнь пострадавшему.

Волкодав попал в больницу после мощного удара в голову

Бизнесмена забрали в больницу после драки, спровоцированной сокамерником, в которой он получил мощный удар в голову. У него были сломаны почти все кости лица, от этого его рассудок помутился.

Стало известно, что из-за жестокого избиения перед смертью бизнесмен сошел с ума. У него диагностировали расстройство личности органической этиологии, которое может наступать в том числе из-за сильных повреждений головного мозга.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

После перевода из СИЗО в городскую больницу №13 врачи дважды провели трепанацию черепа предпринимателю, удалили две гематомы и поставили специальную трубку в трахею — он уже не мог дышать самостоятельно. После этого у Волкодава начался сильный отек мозга, в результате которого увеличились неудаленные гематомы и воспалились околоносовые пазухи. На этом фоне в легких начала скапливаться жидкость.

Рентген также показал старые переломы — у бизнесмена ранее были сломаны челюсть, скулы и кости в районе правого глаза.

В УФСИН Москвы опровергли информацию об избиении бизнесмена

Информацию о том, что Волкодав скончался в результате избиения, в столичном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергли.

После подтверждения у мужчины тяжелого заболевания он, в соответствии с постановлением правительства РФ, был освобожден из-под стражи следственными органами пресс-служба УФСИН Москвы

Волкодава арестовали в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве

Экс-глава компании «Цветлит» Волкодав был братом бывшего директора Главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава, достраивавшего объекты на Восточном. Родственники были арестованы в 2019 году по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В январе 2022 года суд Хабаровска приговорил Сергея и Юрия Волкодавов к 4,9 и 6,5 года лишения свободы соответственно. С них также взыскали 79,46 миллиона рублей в качестве ущерба.

Затем Волкодава осудили по другому делу — об особо крупном мошенничестве. В августе 2023 года его задержали в Москве и отправили под арест. По версии следствия, на посту руководителя компании «Цветлит» он похитил один миллиард рублей при выполнении госконтрактов с Минпромторгом и Спецстроем.