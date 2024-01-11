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18:44, 11 января 2024Силовые структуры

В УФСИН прокомментировали смерть главного фигуранта дела о хищениях на Восточном

УФСИН Москвы: фигурант дела о хищениях на Восточном Волкодав не был избит в СИЗО

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В столичном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергли информацию об избиении Сергея Волкодава — главного фигуранта уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный. Об этом «Ленте.ру» официально заявили в УФСИН Москвы.

Ранее СМИ сообщили, что Волкодав содержался в СИЗО №4 «Медведь», где получил травмы, которые привели к его смерти. Однако, по данным УФСИН, 30 декабря 2023 года Волкодав был направлен в городскую больницу для проведения медицинского обследования на возможность содержания в местах лишения свободы.

«После подтверждения у мужчины тяжелого заболевания он, в соответствии с постановлением Правительства РФ, был освобожден из-под стражи следственными органами», — рассказали в УФСИН.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Волкодава сильно избили в камере СИЗО. По информации канала, нападавшие ударили его по голове и сломали челюсть.

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      Олеся Мицкевич
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