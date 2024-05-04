Появились детали хищения 2 миллиардов рублей у Минобороны. На эти деньги обвиняемые купили участки и бизнес-центр

«Ъ»: у фигурантов дела о хищении у МО конфисковали земельные участки и счета

Следственный комитет России (СКР) установил, как фигуранты дела о хищении у министерства обороны могли распорядиться деньгами, вырученными от поставок ведомству некачественных бронежилетов. По данным следствия, на эти средства были приобретены акции и доли нескольких компаний, а также бизнес-центр в Москве и земельные участки в Московской области. Кроме того, бюджетные деньги были переведены на 22 частных счета.

СКР раскрыл детали дела о хищении двух миллиардов рублей

По данным «Коммерсанта» («Ъ»), следователи управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления СКР планируют предъявить обвинение гендиректору ООО «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, финансовому директору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко по статье 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества»).

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Утверждается, что после сделки с Минобороны Есипов стал обладателем 25-процентной доли в уставном капитале ООО «Тракмастер», которое занимается в том числе обслуживанием и ремонтом автомобилей; 25 процентов ООО «УК-53 КМ» и 50 процентов ООО «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес и управляющих недвижимостью; почти 100-процентным владельцем ООО «Фаунд Мэри», торгующего оптом табачными изделиями, и 75-процентной доли в уставном капитале ООО «Фикс и Точка», у которого пять магазинов товаров для дома в Москве и Подмосковье.

Кроме того, Есипову достались три участка земли в Балашихе, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, делового управления, размещения магазинов, предприятий общественного питания и обслуживания транспорта. Также средства были вложены в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тысячи квадратных метров недалеко от станции метро «Тульская» в Москве. Арестованы и 22 счета, на которые поступили вырученные средства.

Фигуранты дела отправили военным некачественные бронежилеты

Следствие выяснило, что фигуранты и другие неустановленные лица похитили бюджетные деньги, выделенные Минобороны для реализации госконтракта от 10 ноября 2022 года. Соглашение предусматривало изготовление и поставку свыше 20 тысяч бронежилетов, которыми должны были укомплектовать мобилизованных в зоне специальной военной операции. Однако, получив броню, военные заявили, что она некачественная. После этого два миллиарда рублей, выделенные на закупку товара, следователи признали похищенными.

В начале апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Есипова, Антонову и Кальченко на два месяца по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Фигуранты не признали свою причастность к хищениям и заявили, что командование частей, в которые направлялись бронежилеты, готовы поручиться за ее качество.