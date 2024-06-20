ФСБ задержала замначальника «Управтодора» за ущерб бюджету почти в 11 миллионов рублей

В Удмуртии ФСБ задержала замначальника «Управтодора» за ущерб в 11 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника «Управления автомобильными дорогами Удмуртской Республики». Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В регионе силовики выявили факты приемки и оплаты не исполненных подрядчиком дорожных работ. По версии следствия, к этому был причастен задержанный. Его действия причинили дорожному фонду ущерб в размере 10,7 миллионов рублей.

Ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двоих бывших работников государственного центра вирусологии «Вектор». Их подозревают в хищении более шести миллионов рублей.