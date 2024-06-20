Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:53, 20 июня 2024Силовые структуры

ФСБ задержала замначальника «Управтодора» за ущерб бюджету почти в 11 миллионов рублей

В Удмуртии ФСБ задержала замначальника «Управтодора» за ущерб в 11 млн рублей

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника «Управления автомобильными дорогами Удмуртской Республики». Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В регионе силовики выявили факты приемки и оплаты не исполненных подрядчиком дорожных работ. По версии следствия, к этому был причастен задержанный. Его действия причинили дорожному фонду ущерб в размере 10,7 миллионов рублей.

Ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двоих бывших работников государственного центра вирусологии «Вектор». Их подозревают в хищении более шести миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      В российском городе отменили концерт осудившего СВО рэпера Slimus

      Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием шуткой

      ФСБ задержала замначальника «Управтодора» за ущерб бюджету почти в 11 миллионов рублей

      Зеленский пообещал решить проблему энергообеспечения на Украине

      Весившая 100 килограммов женщина похудела вдвое и раскрыла секрет своего успеха

      Россиянин пойдет под суд за расправу над знакомыми при помощи утюга в 1999 году

      Появились подробности о замучивших до смерти школьницу россиянах

      Президент Вьетнама прокомментировал переговоры с Путиным

      Новый министр обороны дал жесткое поручение во время поездки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше