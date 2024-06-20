ФСБ задержала замначальника «Управтодора» за ущерб бюджету почти в 11 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника «Управления автомобильными дорогами Удмуртской Республики». Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина проходит обвиняемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
В регионе силовики выявили факты приемки и оплаты не исполненных подрядчиком дорожных работ. По версии следствия, к этому был причастен задержанный. Его действия причинили дорожному фонду ущерб в размере 10,7 миллионов рублей.
Ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двоих бывших работников государственного центра вирусологии «Вектор». Их подозревают в хищении более шести миллионов рублей.