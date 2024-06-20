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14:57, 20 июня 2024Культура

Лидер «Землян» назвал преимущество украинских артистов перед российскими

Певец Киселев заявил, что украинские артисты оказались патриотичнее российских
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский певец и продюсер, лидер группы «Земляне» Владимир Киселев назвал преимущество украинских артистов перед российскими. Его слова приводит «Газета.Ru».

По мнению исполнителя, украинские артисты оказались патриотичнее российских. «Сейчас меня могут обвинить в том, что я "за Украину", но это вовсе не так. Стоит только посмотреть, как они с первых же дней кинулись поддерживать свою страну, переводить деньги на счета ВСУ, организовывать благотворительные сборы, отправлять гуманитарную помощь. И имена таких артистов можно перечислять десятками!» — сказал он, отметив, что это «достойно уважения».

Киселев призвал российских артистов взять пример с украинских коллег.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Земляне» отказался выплачивать деньги бойцу специальной военной операции на Украине (СВО) из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), который подбил два американских танка Abrams.

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      Варвара Кошечкина
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