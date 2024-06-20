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02:32, 20 июня 2024Мир

Маск возмутился тратой денег налогоплательщиков на программу Байдена

Маск возмутился тратой денег граждан США на план Байдена по доступу к интернету
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил возмутился из-за программы президента США Джо Байдена объемом 42,5 миллиарда долларов, которая направлена на обеспечение доступа жителей Соединенных Штатов к высокоскоростному интернету. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Эта программа правительства является возмутительной тратой денег налогоплательщиков и совершенно не помогает нуждающимся людям», — заявил бизнесмен.

Программа американского лидера по доступу граждан США к интернету была одобрена Конгрессом Соединенных Штатов в 2021 году. Тогда в Капитолии выделили американскому правительству почти 42,5 миллиарда долларов, однако до настоящего времени программа так и не была реализована.

Ранее Маск прокомментировал вынесение обвинительного вердикта сыну президента США Хантеру Байдену. По мнению миллиардера, его выходки не играют существенной роли, но наносят ущерб репутации страны.

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      Марина Совина
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