Маск рассказал о позорящих США выходках сына Байдена

Маск заявил, что личные выходки Хантера Байдена позорят США

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X прокомментировал вынесение обвинительного вердикта сыну президента США Хантеру Байдену. По мнению миллиардера, его выходки не играют существенной роли, но наносят ущерб репутации страны.

«По моему мнению, личные выходки Хантера не имеют большого значения... Однако нанесение ущерба репутации и авторитету США недопустимо», — заявил Маск, отметив, что таким образом сын главы государства позорит Соединенные Штаты.

11 июня присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена и признали его виновным в уголовных преступлениях, связных с нарушениями при покупке оружия.

Штаб по переизбранию бывшего американского президента Дональда Трампа назвал это попыткой отвлечь внимание от коррупции семьи хозяина Белого дома.