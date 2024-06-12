Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:01, 12 июня 2024Мир

Маск рассказал о позорящих США выходках сына Байдена

Маск заявил, что личные выходки Хантера Байдена позорят США

Фото: Globallookpress.com

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X прокомментировал вынесение обвинительного вердикта сыну президента США Хантеру Байдену. По мнению миллиардера, его выходки не играют существенной роли, но наносят ущерб репутации страны.

«По моему мнению, личные выходки Хантера не имеют большого значения... Однако нанесение ущерба репутации и авторитету США недопустимо», — заявил Маск, отметив, что таким образом сын главы государства позорит Соединенные Штаты.

11 июня присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена и признали его виновным в уголовных преступлениях, связных с нарушениями при покупке оружия.

Штаб по переизбранию бывшего американского президента Дональда Трампа назвал это попыткой отвлечь внимание от коррупции семьи хозяина Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший мэр Купянска скончался в больнице, не приходя в сознание. Его расстреляли возле дома в Белгородской области

      Маск рассказал о позорящих США выходках сына Байдена

      В Шебекино мирный житель погиб после обстрела ВСУ

      Российские военные уничтожили украинских диверсантов

      На Западе осудили военную и финансовую поддержку Украины

      Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

      Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на ПВО

      «Армия сегодня похожа на партизанский отряд». В Госдуме раскритиковали генералов Минобороны за обмундирование солдат

      Новак ответил на заявление об односторонности отношений России и Китая

      В США анонсировали встречу Байдена и Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше