Под Анапой водитель без прав сбил мать с годовалым ребенком и попал на видео

Под Анапой водитель без прав сбил мать с годовалым ребенком на переходе

Под Анапой водитель без прав сбил на пешеходном переходе мать с ребенком, которые переходили дорогу. Об этом, публикую момент ДТП, сообщило управление МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости вылетает на пешеходный переход, по которому дорогу переходит женщина с ребенком на руках. Машина не притормаживает перед зеброй, хотя следующий по правой стороне грузовик сбавляет перед переходящими дорогу людьми ход. После случившегося к месту сбегаются очевидцы и пытаются оказать пострадавшим помощь. На этом видеозапись заканчивается.

Авария произошла хуторе Торусин Анапского района. За рулем автомобиля, сбившего мать с ребенком, находился 54-летний мужчина — его лишили водительских прав в 2022 году. Пострадавших при наезде авто доставили в больницу с тяжелыми травмами — они находятся в реанимации.

Ранее в Нальчике автомобиль сбил отца с двумя детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.Трое пешеходов получили несовместимые с жизнью травмы, также пострадали водитель и пассажир автомобиля — их госпитализировали.