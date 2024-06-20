Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 20 июня 2024Россия

Под Анапой водитель без прав сбил мать с годовалым ребенком и попал на видео

Под Анапой водитель без прав сбил мать с годовалым ребенком на переходе

Под Анапой водитель без прав сбил на пешеходном переходе мать с ребенком, которые переходили дорогу. Об этом, публикую момент ДТП, сообщило управление МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости вылетает на пешеходный переход, по которому дорогу переходит женщина с ребенком на руках. Машина не притормаживает перед зеброй, хотя следующий по правой стороне грузовик сбавляет перед переходящими дорогу людьми ход. После случившегося к месту сбегаются очевидцы и пытаются оказать пострадавшим помощь. На этом видеозапись заканчивается.

Авария произошла хуторе Торусин Анапского района. За рулем автомобиля, сбившего мать с ребенком, находился 54-летний мужчина — его лишили водительских прав в 2022 году. Пострадавших при наезде авто доставили в больницу с тяжелыми травмами — они находятся в реанимации.

Ранее в Нальчике автомобиль сбил отца с двумя детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.Трое пешеходов получили несовместимые с жизнью травмы, также пострадали водитель и пассажир автомобиля — их госпитализировали.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Их право». Выпровождение Белоусова и Лаврова из зала в КНДР объяснили в школе протокола

      Автомобили военкомов и ВСУ подверглись массовым поджогам в городах Украины

      Путин прибыл в президентский дворец во Вьетнаме

      США отреагировали на подписание договора о стратегическом партнерстве России и КНДР

      Появилась хронология атаки дронов на нефтебазу в Тамбовской области

      Пожар после взрыва на атакованной БПЛА нефтебазе в Тамбовской области сняли на видео

      Возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе в Адыгее сняли на видео

      Стало известно о взрывах в поселке Афипский на Кубани

      Россиянин совершил новую расправу и надеялся на условный срок из-за наград на СВО

      Назван предел укрепления рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше