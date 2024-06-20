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14:50, 20 июня 2024Экономика

Матвиенко рассказала о «женском лице» российского бизнеса

Председатель Совфеда Матвиенко: бизнес в РФ приобретает все более женское лицо

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бизнес в России приобретает «все более женское лицо». Об этом в ходе церемонии награждения Всероссийского конкурса центров поддержки экспорта «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, изменения происходят благодаря различным мерам поддержки предпринимательниц, среди которых компенсационные выплаты, экспортные кредиты, образовательные программы и консультационные услуги. Матвиенко рассказала, что в России растет число возглавляемых женщинами компаний-экспортеров. При этом россиянки поставляют свои товары в страны, где бизнес традиционно считается мужским делом — Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, добавила председатель Совфеда.

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Матвиенко отметила, что в прошлом году индекс женской предпринимательской активности в России приблизился к 74 процентам, что стало рекордным результатом за последнее десятилетие. Она выразила уверенность, что развитие мер поддержки женщин-экспортеров позволит достичь еще более выдающихся результатов и «российские женщины-лидеры продолжат заявлять о себе на весь мир».

В 2023 году женщин-предпринимателей в России стало на 27 процентов больше. Чаще всего представительницы прекрасного пола находят себя в таких сферах как образование и здравоохранение (65 процентов), розничная интернет-торговля (53-55 процентов), гостиничный бизнес и общепит (51 процент), финансы и страхование (49 процентов), риелторские услуги (49 процентов).

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