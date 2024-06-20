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10:09, 20 июня 2024Из жизни

Морской пехотинец забрался в чужой дом и без трусов напал на спящую девочку

В США морской пехотинец забрался в чужой дом, снял трусы и напал на девочку

Кадр: dailymail.co.uk

В штате Мичиган, США, 24-летний мужчина проник в чужой дом и, сняв трусы, напал с ножом на спавшую в нем девочку. Об этом сообщает телеканал WZZM 13.

Морской пехотинец Рикардо Перес Кастильо сумел проникнуть в два дома за один день. Хозяин первого нашел незваного гостя на своей кухне. Кастильо сказал, что владельцу дома лучше всегда быть вооруженным, и ушел.

Когда Кастильо забрался во второй дом, он снял на входе штаны, носки и обувь, взял нож из кухонного ящика и поднялся на второй этаж. Позже Кастильо рассказал полицейским, что планировал расправиться с семьей, жившей в этом доме. Он начал проверять, открыты ли комнаты, и попал в спальню спящих хозяев.

В тот момент Кастильо не стал трогать пару, решив, как он признался полиции, найти «более легкую цель». Он зашел в комнату дочери хозяев дома, где также спала ее 11-летняя подруга. Мужчина снял трусы, забрался на кровать и напал на одну из них с ножом. Кастильо объяснил полиции, что хотел потом заняться с ней сексом.

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Девочки проснулись, закричали и разбудили хозяина дома. Мужчина, вызвавший полицию и взявший с собой пистолет, нашел Кастильо с окровавленным ножом на кухне. До приезда полиции он держал оружие направленным на пехотинца, чтобы тот не смог сбежать. Морского пехотинца задержали.

В полиции сказали, что пока считают выбор дома Кастильо случайным. Судья Сара Смолески, перед которой предстанет Кастильо, подчеркнула: «Дело настолько страшно, насколько это возможно». Мужчине грозит пожизненное заключение.

Представители американской морской пехоты подтвердили, что Кастильо служил у них пехотинцем, а также работал рекрутером. За время службы ему даже удалось получить медаль. Они выразили сочувствие семье и близким жертвы. Пострадавшей девочке потребовалась операция. Ее текущее состояние неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США полностью голый преступник напал на мужчину и отрубил ему руку. Полицейские нашли нападавшего лежащим на диване на улице.

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      Юлия Юткина
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