На Украине сообщили о серьезном повреждении еще одной теплоэлектростанции

ДТЭК Украины: в результате ракетного удара повреждена теплоэлектростанция

На Украине в результате ракетного удара получила повреждения еще одна теплоэлектростанция (ТЭС). О серьезном уроне, нанесенном объекту электрогенерации, сообщает в Telegram украинский энергохолдинг ДТЭК.

«Еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. (...) Также серьезно повреждено оборудование станции. Инженеры и в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки», — говорится в публикации.

Какой именно объект был поврежден в результате удара, не уточняется.

Ранее о повреждениях в результате российских ударов на Украине группы объектов энергетической инфраструктуры заявила компания «Укрэнерго». Удары были нанесены в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях Украины, а также в подконтрольной украинской армии части Донецкой народной республики.