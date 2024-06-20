Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:47, 20 июня 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о серьезном повреждении еще одной теплоэлектростанции

ДТЭК Украины: в результате ракетного удара повреждена теплоэлектростанция

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На Украине в результате ракетного удара получила повреждения еще одна теплоэлектростанция (ТЭС). О серьезном уроне, нанесенном объекту электрогенерации, сообщает в Telegram украинский энергохолдинг ДТЭК.

«Еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. (...) Также серьезно повреждено оборудование станции. Инженеры и в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки», — говорится в публикации.

Какой именно объект был поврежден в результате удара, не уточняется.

Ранее о повреждениях в результате российских ударов на Украине группы объектов энергетической инфраструктуры заявила компания «Укрэнерго». Удары были нанесены в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях Украины, а также в подконтрольной украинской армии части Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Их право». Выпровождение Белоусова и Лаврова из зала в КНДР объяснили в школе протокола

      Бездомный попросил у туриста денег и воткнул иглу ему в спину после отказа

      Монах расправился с мужчиной в храме при помощи ложки

      Роботы получили новые навыки через наблюдение

      В Киевской области сообщили о повреждении предприятия

      Россиянам рассказали об эмоциональном характере укрепления курса рубля

      Россиянин написал комментарий с призывом к свержению власти и попал под статью

      Школьницу до смерти замучили знакомые матери в российском регионе

      ФСБ задержала бывших сотрудников «Вектора» по подозрению в хищениях

      Взрыв разрушил торговый павильон в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше