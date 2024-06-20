Названо лучшее место для парковки машины при сильном ветре

Автоэксперт Ласьков: при сильном ветре машину спасет многоуровневый паркинг

При сильном ветре лучше всего оставлять машину на многоуровневом паркинге. Самые безопасные места для парковки во время непогоды назвал россиянам автоэксперт Дмитрий Ласьков в беседе с NEWS.ru.

При этом специалист посоветовал избегать подземных парковок — их может затопить во время обильных ливней. Самое главное правило, по его словам, — не оставлять автомобили рядом с деревьями и выбирать как можно более удаленные от них места.

«Тут работает такое же правило, как и на стройке, — "не стой под стрелой". Если идет ураган, то любое — даже самое толстое дерево — может упасть. Да и не обязательно ему падать. Может сломаться большая ветка, упасть на машину и разбить лобовое стекло. Так что лучше, если деревьев рядом с машиной не будет», — заключил Ласьков.

Если дерево на машину все же упало, россиянам посоветовали не убирать сразу же обломки и ветки с поврежденного авто. Лучше сначала вызвать полицию, чтобы специалисты зафиксировали время и место происшествия, а также нанесенный транспортному средству ущерб.