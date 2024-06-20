Россиянам назвали правила поведения при падении дерева на машину

Роскачество: при падении дерева на машину нельзя убирать обломки и ветки

Если из-за ветра дерево обрушилось на машину, нельзя сразу же убирать обломки и упавшие ветки. Правила поведения в таких ситуациях назвали россиянам в Роскачестве, пишет RT.

Специалисты посоветовали сначала обратиться в полицию. «Хотя падение дерева на припаркованное транспортное средство и не является ДТП, все равно нужно обратиться в полицию для фиксации повреждений. Для этого надо позвонить по номеру 102, и на место отправят наряд полиции», — пояснили в Роскачестве.

Приехавшие полицейские осмотрят место происшествия и составят документ, в котором будут зафиксированы время и место инцидента, а также нанесенный автомобилю ущерб. Специалисты предупредили, что в возбуждении уголовного дела в таких случаях чаще всего отказывают. Однако документ пригодится, чтобы обратиться в суд за компенсацией ущерба.

Ранее в Москве из-за мощного урагана дерево упало сразу на три автомобиля. На предоставленных очевидцами кадрах видно, как ветер сносит уже поломанное дерево, под которым припарковано три машины. В результате ствол приземлился между двумя автомобилями, а ветки задели все три транспортных средства, после чего включилась сигнализация.