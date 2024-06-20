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13:32, 20 июня 2024Силовые структуры

Неизвестные выстрелили в московского бизнесмена и закопали его в лесу

В Калужской области нашли тело московского бизнесмена с огнестрельным ранением

Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

В Калужской области следователи завели уголовное дело после пропажи московского бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Лилия Латыпова.

Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ после обращения бывшей жены мужчины в правоохранительные органы в конце мая. Женщина рассказала, что 28 мая предприниматель поехал на встречу со знакомыми в Калужскую область, а затем перестал выходить на связь.

В результате силовики нашли его тело с огнестрельным ранением в лесу Калужской области. Через какое-то время удалось задержать двоих подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в городе Осинники Кемеровской области неизвестные застрелили бизнесмена на улице.

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