Назван срок окончания сильных ливней в Москве

Синоптик Вильфанд спрогнозировал окончание сильных ливней в Москве

Сильные ливни прекратятся в Москве и области уже в четверг, 20 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Срок окончания «мегаливней» он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Серьезные дождики закончатся уже сегодня. Уже сегодня вечером будет совсем небольшой дождик. Завтра — есть такая формулировка "местами небольшой кратковременный дождь". Понимаете, да, что не все москвичи и жители Подмосковья ощутят эти дожди. А в субботу, воскресенье вполне ясная малооблачная погода, преимущественно без осадков или с такой формулировкой "местами небольшой кратковременный дождь". Самое главное, что будет много солнца», — поделился прогнозом синоптик.

Ранее Вильфанд раскрыл причину «мегаливней» в Москве. По его словам, сильные дожди объясняются особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении. Он также рассказал, что июнь 2024 года станет самым дождливым за весь период наблюдений.

До этого климатолог Андрей Киселев заявил, что участившиеся дожди в Москве и других регионах европейской части России связаны с глобальным потеплением климата. В стране оно происходит в 2,7 раза быстрее, чем в среднем в других частях мира.

