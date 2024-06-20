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18:32, 20 июня 2024Мир

Польский истребитель сорвал крыши домов

Польский МиГ-29 сорвал крыши домов, набирая сверхзвуковую скорость

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Истребитель польских военно-воздушных сил МиГ-29 во время учений сорвал крыши домов, набирая сверхзвуковую скорость. Об этом со ссылкой на заявление Генерального штаба Войска польского сообщает интернет-издание Warszawa w Pigulce.

«В окрестностях села Шаленец в районе Мальборка произошло авиационное происшествие с участием МиГ-29. Во время выполнения учебного полета на самолете МиГ-29 22-й базы тактической авиации произошло преодоление скорости звука», — цитирует портал обращение ведомства.

В результате удара звуковой волны у некоторых домов сорвало кровлю, указали в генштабе. Военные пообещали провести расследование и покрыть все расходы на ремонт зданий.

Ранее в американском штате Нью-Мексико потерпел крушение военный самолет. Пилота госпитализировали с серьезными травмами.

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      Глеб Бажуткин
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