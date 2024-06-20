Правительство направило принимающим беженцев регионам свыше 1,25 миллиарда рублей

Кабмин направил принимающим беженцев регионам свыше 1,25 млрд рублей

Правительство направило свыше 1,25 миллиарда рублей регионам, которые принимают беженцев с Украины и россиян, вынужденно покинувших свое жилье, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

МЧС будет контролировать использование средств. Как уточняется, решение направлено на возмещение понесенных бюджетами субъектов расходов на размещение и питание. Средства выделят из резервного фонда правительства.

С начала спецоперации в Россию с Украины прибыли пять миллионов человек.

С 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2024 года в Европу выехали более шести миллионов украинцев, сообщали в ООН.