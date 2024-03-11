В ООН заявили об увеличении числа украинских беженцев в Европе с начала года

ООН: с начала года число беженцев с Украины в Европе выросло на 29 тысяч

К 15 февраля число беженцев с Украины в Европе увеличилось на 29 тысяч по сравнению с началом года. Это следует из обновленных данных Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает украинское агентство УНИАН.

Как сообщили в УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2024 года в Европу выехали более шести миллионов украинцев. Там также уточнили, что целом в мире насчитывается 6,48 миллиона украинских беженцев.

Ранее директор УВКБ ООН в Европе Филипп Леклер заявлял, что Украина может требовать возвращения находящихся за границей беженцев призывного возраста. При этом он подчеркнул, в этом случае будет открыт вопрос об их статусе и защите.