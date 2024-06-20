Президент Эквадора предложил построить тюрьму в Антарктиде

Президент Эквадора Нобоа предложил построить в Антарктиде тюрьму на 100 человек

Президент Эквадора Даниэль Нобоа предложил построить в Антарктиде тюрьму, способную вместить 100 заключенных. Слова эквадорского лидера передает The New Yorker.

«У нас есть кусочек этой территории, так почему бы и нет? Тюрьма всего для сотни человек», — заявил Нобоа, упомянув доступ Эквадора к части Антарктиды.

По данным издания, один из помощников президента назвал его предложение «неплохой идеей», однако напомнил, что страны, имеющие доступ к континенту, связаны договором, который ограничивает присутствие государств в Антарктиде «научными исследованиями и тому подобным». При этом президентский помощник пообещал исследовать этот вопрос.

Предложение о создании учреждения в Антарктиде было сделано Нобоа после посещения тюрьмы в эквадорском городе Куэнка, где заключенные прорыли секретный туннель.

Эквадор является консультативной стороной Договора об Антарктиде 1959 года, который закрепил за подписантами свободу на ведение исследовательской деятельности на континенте. По условиям документа, страны также обязаны отказаться от выдвижения новых территориальных претензий к Антарктиде на весь период действия договора.

В апреле сообщалось, что на главу эквадорской тюрьмы Эль-Родео было совершено вооруженное нападение, которое мужчина не смог пережить.