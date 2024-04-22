В Эквадоре главу тюрьмы ликвидировали в день референдума по борьбе с криминалом

Primicia: в Эквадоре ликвидировали главу тюрьмы в день референдума по криминалу

В Эквадоре ликвидировали главу тюрьмы Эль-Родео Дамиана Парралеса в день референдума по ужесточению мер по борьбе с криминалом. Об этом сообщает эквадорское издание Primicias.

«По словам источника, директор тюрьмы Эль-Родео обедал со своей женой и другими членами семьи, когда на него неожиданно произошло вооруженное нападение внутри учреждения (...) Предположительно, злоумышленники ехали на мотоцикле», — отмечает портал.

Инцидент произошел в день национального референдума в ходе которого граждане голосовали по пунктам ужесточения борьбы с преступностью. Одним из ключевых вопросов является расширение возможности введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

В январе этого года президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел режим ЧС для пресечения резкого всплеска насилия в стране и борьбы с преступными группировками. Однако в апреле истек срок возможного продления положения и главе государства необходимо провести референдум для получения возможности дальше вводить режим ЧС для борьбы с криминалом.