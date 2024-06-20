Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 20 июня 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость туров в Таиланд летом

АТОР: пакетные туры в Таиланд летом 2024 года стоят около 175-185 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Пакетные туры в Таиланд летом 2024 года стоят около 175-185 тысяч рублей на двоих за 11 ночей. Такие данные раскрывают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, у Anex есть предложение с размещением в четырехзвездочном отеле за 185 тысяч рублей, а Pegas Touristik предлагает аналогичные условия за 174 тысячи рублей. При этом прямые рейсы из Москвы на Пхукет на двоих стоят практически как весь пакетный тур с чартерной перевозкой: от 87,6 до 94,7 тысячи рублей на человека с багажом.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР, являющуюся одной из самых закрытых стран мира, летом 2024 года. Об этом он сообщил по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России

      Россиянин гулял по ночному городу и оказался похищен

      Умер соавтор Эльдара Рязанова

      39-летняя Юлия Пересильд показала фото в купальнике

      Россиян Дацюка и Могильного назвали главными кандидатами на включение в Зал славы НХЛ

      Российский регион подвергся обстрелу и атаке дрона-камикадзе

      Путин пригрозил Южной Корее

      Путин сравнил санкции Запада против КНДР с блокадой Ленинграда

      Российский «Периметр» проконтролирует радиацию вне убежищ и уничтожит вирусы

      Ургант дал журналисту пощечину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше