Россиянам раскрыли стоимость туров в Таиланд летом

АТОР: пакетные туры в Таиланд летом 2024 года стоят около 175-185 тысяч рублей

Пакетные туры в Таиланд летом 2024 года стоят около 175-185 тысяч рублей на двоих за 11 ночей. Такие данные раскрывают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, у Anex есть предложение с размещением в четырехзвездочном отеле за 185 тысяч рублей, а Pegas Touristik предлагает аналогичные условия за 174 тысячи рублей. При этом прямые рейсы из Москвы на Пхукет на двоих стоят практически как весь пакетный тур с чартерной перевозкой: от 87,6 до 94,7 тысячи рублей на человека с багажом.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР, являющуюся одной из самых закрытых стран мира, летом 2024 года. Об этом он сообщил по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

