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10:43, 20 июня 2024Силовые структуры

Россиянка по ошибке перевела 1,5 миллиона рублей незнакомке и пошла в суд

Во Владивостоке осудили не вернувшую полученные по ошибке 1,5 млн рублей женщину

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владивостоке местная жительница случайно перевела незнакомке 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда.

По данным ведомства, россиянка совершила случайный перевод и попросила вернуть ей деньги. Женщина согласилась, но оставила себе полмиллиона рублей, перестав выходить на связь. Тогда потерпевшая обратилась в суд. Так как договоренностей о переводах между женщинами не было, ситуацию можно было считать ошибкой. В таком случае гражданин, получивший внезапный перевод, обязан вернуть всю сумму обратно.

В результате суд вынес решение взыскать со «счастливицы» не только 550 тысяч рублей, но и судебные расходы и проценты за использование чужими финансами. Таким образом женщина, чтобы не попасть в колонию, должна вернуть пострадавшей 707 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы пресекли преступную деятельность организованной преступной группы, похитившей у государства 60 квартир в Москве, в результате чего городу был причинен ущерб в размере 250 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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