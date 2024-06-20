Россиянка по ошибке перевела 1,5 миллиона рублей незнакомке и пошла в суд

Во Владивостоке осудили не вернувшую полученные по ошибке 1,5 млн рублей женщину

Во Владивостоке местная жительница случайно перевела незнакомке 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда.

По данным ведомства, россиянка совершила случайный перевод и попросила вернуть ей деньги. Женщина согласилась, но оставила себе полмиллиона рублей, перестав выходить на связь. Тогда потерпевшая обратилась в суд. Так как договоренностей о переводах между женщинами не было, ситуацию можно было считать ошибкой. В таком случае гражданин, получивший внезапный перевод, обязан вернуть всю сумму обратно.

В результате суд вынес решение взыскать со «счастливицы» не только 550 тысяч рублей, но и судебные расходы и проценты за использование чужими финансами. Таким образом женщина, чтобы не попасть в колонию, должна вернуть пострадавшей 707 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы пресекли преступную деятельность организованной преступной группы, похитившей у государства 60 квартир в Москве, в результате чего городу был причинен ущерб в размере 250 миллионов рублей.