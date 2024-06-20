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14:54, 20 июня 2024Мир

Румыния передаст Украине систему Patriot

Совет обороны Румынии решил передать Украине систему Patriot

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Румыния решила передать Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в обмен на аналогичную систему от союзников по НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Румыния в данный момент обладает двумя системами Patriot, одну из которых Совет обороны Румынии решил передать Киеву.

Бухарест принял это решение при условии, что союзники по Североатлантическому альянсу продолжат переговоры о предоставлении Румынии аналогичной системы в качестве замены.

20 июня президент Румынии Клаус Йоханнис также отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.

Ранее стало известно, что США приостановят все открытые заказы на Patriot до тех пор, пока у Украины не появится достаточно средств для защиты.

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      Елизавета Мытарева
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