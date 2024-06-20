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12:51, 20 июня 2024Мир

Стало известно о планах США приостановить все заказы Patriot ради Украины

FT: США приостановят все заказы Patriot, пока у ВСУ не будет достаточно средств

Фото: Reuters

США приостановят все открытые заказы по системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, пока у Украины не будет достаточно средств для защиты. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Об этом шаге будет объявлено в четверг 20 июня, рассказали изданию три человека на условиях анонимности. Они уточнили, что такие меры последуют за объявлением американского президента Джо Байдена, который на прошлой неделе взял на себя обязательства по поставке дополнительных систем ПВО на Украину.

13 июня газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Байдена планирует отправить Киеву вторую батарею ПВО Patriot. Комплексы находятся на складах вооружений в Польше.

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      Лина Пивоварова
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