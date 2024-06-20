Стало известно о планах США приостановить все заказы Patriot ради Украины

FT: США приостановят все заказы Patriot, пока у ВСУ не будет достаточно средств

США приостановят все открытые заказы по системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, пока у Украины не будет достаточно средств для защиты. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Об этом шаге будет объявлено в четверг 20 июня, рассказали изданию три человека на условиях анонимности. Они уточнили, что такие меры последуют за объявлением американского президента Джо Байдена, который на прошлой неделе взял на себя обязательства по поставке дополнительных систем ПВО на Украину.

13 июня газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Байдена планирует отправить Киеву вторую батарею ПВО Patriot. Комплексы находятся на складах вооружений в Польше.