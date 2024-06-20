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10:02, 20 июня 2024Мир

Семь человек пострадали при стрельбе в Филадельфии

ABC: семь человек пострадали при стрельбе в Филадельфии, среди них — подросток

Фото: Lucas Silva / Globallookpress.com

Семь человек пострадали при стрельбе в американском городе Филадельфия, среди раненых есть подросток. Об этом сообщил канал ABC Philadelphia.

«Полиция начала расследование после того, как семь человек, включая подростка, получили огнестрельные ранения в Северной Филадельфии в среду вечером», — утверждается в публикации.

По данным канала, трое стрелков 19 июня в 18:30 по местному времени (20 июня, 01:30 мск) ранили семерых человек из огнестрельного оружия. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии. По данным полиции, две женщины были ранены в ногу, 16-летняя девушка получила ранение в живот.

Главный инспектор полиции Филадельфии заявил каналу, что злоумышленники «намеренно стреляли в толпу и кто-то в ней мог быть их намеченной целью».

Ранее в Великобритании женщина-киллер притворялась американской туристкой ради задания, но провалила его из-за заклинившего пистолета и сбежала.

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      Елизавета Мытарева
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